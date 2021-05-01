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"Манчестер Сити" уже завтра может стать чемпионом Англии

"Манчестер Сити" уже завтра может стать чемпионом Англии В Лондоне на стадионе "Селхёрст Парк" состоялся стартовый матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити"
Футбол
1 мая 2021 г. 18:34
Манчестер Сити уже завтра может стать чемпионом Англии

В Лондоне на стадионе "Селхёрст Парк" состоялся стартовый матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет был открыт на 57-й минуте - защитник "горожан" Бенжамен Менди с фланга сделал перевод в штрафную на нападающего Серхио Агуэро, который первым касанием принял мяч, а вторым уложил его в ближнюю девятку.

Всего через две минуты вингер "Ман Сити" Рахим Стерлинг, находясь у чужой штрафной, сделал неточную передачу, однако мяч после рикошета прилетел к Феррану Торресу, который поразил ворота Висенте Гуайты.

На данный момент разрыв между "Манчестер Сити" и вторым местом, на котором располагается "Манчестер Юнайтед", составляет 13 очков. Если завтра МЮ проиграет "Ливерпулю", то подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно, за четыре тура до конца турнира, станут победителями АПЛ.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" sabah çempion ola bilər

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