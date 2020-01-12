АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу"

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Астон Вилла" принимала "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча прошла в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк" и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оформил хет-трик. Форвард "горожан" Рияд Марез стал автором дубля. Ещё один мяч в ворота "Астон Виллы" отправил нападающий гостей Габриэл Жезус. В составе хозяев отличился полузащитник Анвар Эль-Гази, реализовавший пенальти.

Победная серия "горожан" в чемпионате Англии достигла трех матчей. "Астон Вилла" потерпела второе поражение в последних трех встречах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английского первенства. В активе команды Хосепа Гвардиолы 47 очков. "Астон Вилла" (21) - на 18-м месте.