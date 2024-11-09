"Манчестер Сити" проиграл в четвертой игре подряд

"Манчестер Сити" со счетом 2:1 проиграл "Брайтону" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

"Манчестер Сити" со счетом 2:1 проиграл "Брайтону" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report , это поражение стало четвертым подряд для "горожан" во всех турнирах в текущем сезоне.

"Сити" перед международной паузой мог прервать серию из трех поражений подряд, но провалил и встречу с "Брайтоном", хотя поначалу у чемпионов все получалось.

На 23-й минуте Эрлинг Холанн после передачи Матео Ковачича убежал на рандеву с голкипером, переиграть того не сумел, но на отскоке направил мяч в цель с рикошетом от перекладины - 0:1. Вскоре он же после передачи Фила Фодена ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, однако кипер спас свои ворота. Первис Эступиньян исполнил подачу в штрафную, Джек Хилшенвуд пробил головой с шести метров, однако голкипер среагировал и вновь спас свои ворота.

На 69-й минуте встречи игрок хозяев Жоао Педро после передачи из глубины ворвался в штрафную левее центра и вышел один на один с вратарем, но пробил мимо дальнего угла. Спустя 9 минут Данни Уэлбек после передачи Каору Митомы пробил по воротам, после чего вратарь парировал удар, однако защитники "Сити" помешали друг другу с выносом мяча, а Жоао Педро с линии вратарской вогнал его в сетку - 1:1. Через еще пять минут Жоао Педро вывел Мэттью о'Райли один на один с вратарем и полузащитник вторым касанием пробил в цель и установил окончательный счет - 2:1.

"Брайтон" ворвался в топ-четверку, соперник - второй. Отставание от лидера "Ливерпуля" может вырасти до пяти очков, если "красные" обыграют "Астон Виллу" в домашнем матче.