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"Манчестер Сити" предложит Гвардиоле новый контракт

"Манчестер Сити" предложит Гвардиоле новый контракт Хосеп Гвардиола руководит командой с января 2016 года
Футбол
14 июля 2020 г. 14:15
Манчестер Сити предложит Гвардиоле новый контракт

Английский клуб "Манчестер Сити" предложит главному тренеру Хосепу Гвардиоле новый контракт. Действующий договор каталонца рассчитан до мая 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mirror, руководство клуба намерено воспользоваться решением Спортивного арбитражного суда (CAS), чтобы предложить 49-летнему специалисту новое соглашение. 

CAS ликвидировала решение УЕФА о дисквалификации "Манчестер Сити" из еврокубков на 2 года.

Хосеп Гвардиола руководит командой с января 2016 года. Его контракт останется в силе до января 2021 года. Под руководством испанского главного тренера команда дважды становилась победительницей чемпионата страны и один раз – кубка.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" Qvardiolaya yeni müqavilə təklif edir

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