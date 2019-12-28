"Манчестер Сити" потерял в этом сезоне больше очков, чем за весь прошлый

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" принимал "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине" и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В этом сезоне "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы потеряли 19 очков в АПЛ, а за весь прошлый - 16.

В этом розыгрыше АПЛ в 19 турах "Манчестер Сити" набрал 38 очков. Похожий результат наблюдался в сезоне-2016/2017, который являлся дебютным для испанского специалиста в качестве главного тренера "Сити", когда за аналогичный отрезок команда имела в своём активе 39 баллов. Тогда "горожане" завершили сезон на 3-м месте, набрав 78 очков.

В 20-м туре "Манчестер Сити" на "Этихаде" примет "Шеффилд Юнайтед". Встреча состоится в воскресенье, 29 декабря.