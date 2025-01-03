"Манчестер Сити" планирует осуществить трансфер игрока сборной Узбекистана

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, который на клубном уровне играет за французский "Ланс", попал в сферу интересов "Манчестер Сити".
Как передает Report, об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо в соцсети "X".
Английский клуб хочет купить 20-летнего футболиста уже в январе.
"Несколько ведущих клубов заинтересованы в 20-летнем центральном защитнике, поскольку он считается одним из лучших талантов на своей позиции", - написал Романо.
В активе Хусанова 18 матчей за сборную Узбекистана. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 млн евро.