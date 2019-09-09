"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро.

Как сообщает Report, CIES Football Observatory на своём сайте опубликовал результаты исследования трансферной деятельности европейских клубов.

По подсчётам организации, больше всего средств в комплектование состава вложил "Манчестер Сити". "Горожане" потратили на своих нынешних футболистов 1 млрд 14 млн евро, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в 1 млрд евро. Второе место в рейтинге занял "Пари Сен-Жермен", вложивший в состав 913 млн евро. Замыкает тройку мадридский "Реал" (902 млн евро).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1014 млн евро

2. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 913 млн евро

3. "Реал" (Испания) – 902 млн евро

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 751 млн евро

5. "Ювентус" (Италия) – 719 млн евро

6. "Барселона" (Испания) – 697 млн евро

7. "Ливерпуль" (Англия) – 639 млн евро

8. "Челси" (Англия) – 561 млн евро

9. "Атлетико" (Испания) – 550 млн евро

10. "Арсенал" (Англия) – 498 млн евро.