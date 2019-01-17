Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Манчестер Сити" ответил отказом на запрос УЕФА на комментарий по поводу обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, представители организации отправили в английский клуб запрос, в котором попросили прокомментировать опубликованную в немецком издании Der Spiegel информацию о финансовых махинациях "горожан" в период с 2013 по 2015 год.

В "Манчестер Сити" не стали отрицать факта нарушения, однако отказали в комментарии, заявив, что обвинения основаны на взломанных и украденных данных.

В настоящий момент комитет финансового контроля клубов УЕФА размышляет о начале расследования в отношении "Манчестер Сити".