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"Манчестер Сити" одержал 13-ю победу подряд в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал 13-ю победу подряд в АПЛ В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" — "Манчестер Сити"
Футбол
21 февраля 2021 г. 22:50
Манчестер Сити одержал 13-ю победу подряд в АПЛ

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" — "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась победой "горожан" со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 2-й минуте матча — вингер гостей Рияд Марез навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где защитник "канониров" Роб Холдинг упустил Рахима Стерлинга, и тот ударом головой с близкой дистанции отправил мяч в ворота.

"Манчестер Сити" одержал 13-ю победу подряд в АПЛ. Беспроигрышная серия "горожан" теперь и вовсе составляет 17 матчей.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 25 матчах набрали 59 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от идущего на втором месте "Лестер Сити" на 10 очков. "Арсенал" (34) — на 10-м месте.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" “Arsenal”a qalib gələrək ardıcıl 13-cü qələbəsini qazandı

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