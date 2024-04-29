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Футболисты "ПСЖ" досрочно завоевали золотые медали чемпионата Франции

Футболисты "ПСЖ" досрочно завоевали золотые медали чемпионата Франции Футболисты "ПСЖ" досрочно завоевали золотые медали чемпионата Франции сезона-2023/24.
Футбол
29 апреля 2024 г. 01:10
Футболисты ПСЖ досрочно завоевали золотые медали чемпионата Франции

Футболисты "ПСЖ" досрочно завоевали золотые медали чемпионата Франции сезона-2023/24.

Как передает Report, это стало возможным после того, как "Монако", который идет на втором месте в турнирной таблице французского первенства, потерпел поражение в матче 31-го тура. Команда уступила "Лиону" со счетом 2:3.

Таким образом, все клубы потеряли математическую возможность догнать "ПСЖ", в активе которого 70 очков. "Монако" имеет 58 баллов и пока идет на втором месте. За серебряные медали национального французского первенства также борются "Брест" (56), "Лилль" (55) и "Ницца" (51).

Парижский клуб, который возглавляет Луис Энрике, третий раз подряд выиграл чемпионат страны. Всего в активе "ПСЖ" 12 побед в национальном первенстве.

"ПСЖ" также продолжает борьбу в Лиге чемпионов текущего сезона. В четвертьфинале парижская команда выбила по сумме двух матчей "Барселону" - 6:4, а в полуфинале сразится с дортмундской "Боруссией". Первая игра состоится 1 мая, ответный матч - 7 числа.

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