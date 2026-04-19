    "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура АПЛ

    Манчестер Сити обыграл Арсенал в центральном матче 33-го тура АПЛ

    "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в домашнем матче 33-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

    Как сообщает Report, встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 2:1.

    На 16-й минуте встречи счет открыл Райан Шерки, выведя хозяев вперед. Спустя две минуты Кай Хаверц восстановил равновесие в матче, забив ответный гол за "Арсенал". Победную точку поставил Эрлинг Холанд, поразивший ворота соперника на 65-й минуте.

    По итогам 32 проведенных матчей "Манчестер Сити" располагается на 2-й строчке турнирной таблицы с 67 очками в активе. Для "Арсенала" это поражение стало вторым кряду. Несмотря на неудачу, лондонский клуб продолжает лидировать в чемпионате, имея 70 очков после 33 сыгранных туров.

    Ближайший матч в рамках чемпионата "Манчестер Сити" проведет 22 апреля на выезде против "Бернли", "Арсенал" 25 апреля примет на своем поле "Ньюкасл".

    İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Siti" "Arsenal"ı məğlub edib

    США захватили в Оманском заливе иранское судно

    Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сделки с Ираном

    В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 28-го тура

    Сильное землетрясение произошло у берегов Самоа

    Мюнхенская "Бавария" за четыре тура до конца Бундеслиги завоевала чемпионство

    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье

    "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура АПЛ

    Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО-3

    При стрельбе в Луизиане погибли не менее восьми детей

