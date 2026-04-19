"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в домашнем матче 33-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 2:1.

На 16-й минуте встречи счет открыл Райан Шерки, выведя хозяев вперед. Спустя две минуты Кай Хаверц восстановил равновесие в матче, забив ответный гол за "Арсенал". Победную точку поставил Эрлинг Холанд, поразивший ворота соперника на 65-й минуте.

По итогам 32 проведенных матчей "Манчестер Сити" располагается на 2-й строчке турнирной таблицы с 67 очками в активе. Для "Арсенала" это поражение стало вторым кряду. Несмотря на неудачу, лондонский клуб продолжает лидировать в чемпионате, имея 70 очков после 33 сыгранных туров.

Ближайший матч в рамках чемпионата "Манчестер Сити" проведет 22 апреля на выезде против "Бернли", "Арсенал" 25 апреля примет на своем поле "Ньюкасл".