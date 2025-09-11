"Манчестер Сити" объявил о трансфере Доннаруммы
Футбол
- 11 сентября, 2025
- 21:11
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма перешел в английский клуб "Манчестер Сити".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "горожан".
С голкипером подписан 5-летний контракт.
Отметим, что Доннарумма этим летом покинул французский клуб ПСЖ.
