    "Манчестер Сити" объявил о трансфере Доннаруммы

    Футбол
    • 11 сентября, 2025
    • 21:11
    Манчестер Сити объявил о трансфере Доннаруммы

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма перешел в английский клуб "Манчестер Сити".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "горожан".

    С голкипером подписан 5-летний контракт.

    Отметим, что Доннарумма этим летом покинул французский клуб ПСЖ.

    "Mançester Siti" Donnarummanı transfer etdiyini açıqlayıb

