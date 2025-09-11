İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Mançester Siti" Donnarummanı transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 21:08
    Mançester Siti Donnarummanı transfer etdiyini açıqlayıb

    İtaliya millisinin qapıçısı Canluici Donnarumma İngiltərənin "Mançester Siti" klubuna transfer olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "şəhərlilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qolkiperlə 5 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Donnarumma bu yay Fransanın PSJ komandasından ayrılıb. 

    "Манчестер Сити" объявил о трансфере Доннаруммы

