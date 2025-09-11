"Mançester Siti" Donnarummanı transfer etdiyini açıqlayıb
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 21:08
İtaliya millisinin qapıçısı Canluici Donnarumma İngiltərənin "Mançester Siti" klubuna transfer olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "şəhərlilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qolkiperlə 5 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Donnarumma bu yay Fransanın PSJ komandasından ayrılıb.
