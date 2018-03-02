"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" - ВИДЕО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Манчестер Сити» точными ударами отметились Бернарду Силва, Давид Сильва и Лерой Зане. Все три гола подопечные Хосепа Гвардиолы, для которого этот матч стал 100-м в качестве наставника команды, провели в первые 33 минуты матча. На 53-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейянг не смог реализовать пенальти.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги так же со счётом 3:0.

«Манчестер Сити» (75 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» (45) – на шестой строчке.