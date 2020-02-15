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“Манчестер Сити” может потерять 300 млн из-за отстранения от еврокубков

“Манчестер Сити” может потерять £300 млн из-за отстранения от еврокубк

Финансовый эксперт Киран Магуайр считает, что “Манчестер Сити” может потерять £300 млн из-за отстранения от еврокубков.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.Собеседник британского издания считает, что финансовые потери могут критически сказаться на команде.

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить английский клуб за нарушение финансового фэйр-плей, а также оштрафовать команду на €30 млн.

“Манчестер Сити” заявил, что намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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