Максим Медведев: Рашад Садыгов предложил нам оказать поддержку

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"Дни карантина проходят для меня несколько скучно, потому что я не привык к такому образу жизни".

Этими мыслями с Report поделился футболист "Карабаха" Максим Медведев.

31-летний защитник отметил, что несмотря на это привыкает к новому положению вещей.

Опытный игрок назвал способы защиты от коронавируса: "Для защиты от вируса не нужно многого. Предпочитать гигиену, держаться подальше от посторонних. Я принимаю здоровую пищу, чтобы укреплять иммунитет".

Медведев коснулся перечисления футболистами "Карабаха" 50 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом: "Наш капитан Рашад Садыгов позвонил и предложил поддержать борьбу с коронавирусом, я согласился. Другие наши товарищи тоже согласились".

Опытный защитник прокомментировал вариант с ликвидацией текущего сезона Премьер-лиги Азербайджана: "Я бы хотел, чтобы чемпионат был сыгран до конца пусть и с опозданием".

Игры Премьер-лиги Азербайджана приостановлены до 14 апреля из-за коронавируса. Максим Медведев с 2006 года носит форму агдамского представителя.