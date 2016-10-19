Максим Медведев: Мы готовы к матчу против ПАОК

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Национальная команда принадлежит всем нам. Во время матчей у нас бывает хорошее настроение".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист "Карабаха" Максим Медведев на пресс-конференции, прошедшей перед матчем с ПАОК в III групповом этапе Лиги Европы.

По его словам, команда полностью готова к матчу: "В клубе также выступают многие игроки сборной. Мы вновь готовы к борьбе, как это было на последних встречах с Норвегией и Чехией".

Отметим, что предстоящий 20 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч "Карабах" - ПАОК начнется в 21:00.