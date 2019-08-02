​Макелеле стал специалистом по работе с молодежью в клубе

Бывший французский полузащитник английского "Челси" Клод Макелеле вернулся в команду на должность технического специалиста по работе с молодыми игроками.

Как передаёт Report об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

46-летний Макелеле будет работать с игроками академии "Челси", наблюдать за их развитием как на тренировках, так и во время игр. Также в его обязанности войдет работа с игроками, находящимися в аренде, регулярное наблюдение за ними и консультирование по результатам сыгранных встреч.

"Я счастлив вернуться домой, - заявил Макелеле. - "Челси" дал мне многое, и сейчас я хочу помочь молодым игрокам, которые мечтают о карьере профессионального футболиста. Я намерен использовать весь мой опыт, чтобы помочь им стать профессионалами в каждом аспекте, и с нетерпением ожидаю начала работы".