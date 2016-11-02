Майкл О'Нил: Сборная Азербайджана также примет серьезные шаги для завершения группы на первых двух ступенях

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Мы встретимся с командой страны, вкладывающей в футбол крупные инвестиции. Это также подтверждает проведение в Баку финального матча чемпионата Европы 2020 года".

Как сообщает Report, об этом в интервью местным СМИ перед отборочным групповым матчем ЧМ 2018 года со сборной Азербайджана заявил главный тренер команды Северной Ирландии Майкл О'Нил.

47-летний специалист подчеркнул, что азербайджанские клубы стали еще более сильными, переступили этап в Лиге чемпионов. Он напомнил об игре двух команд в групповом этапе: "Они периодически выезжают за границу в поисках главного тренера. Если ранее сборной возглавлял Берти Фогц, сейчас этим занимается Роберт Просинечки. То есть, наш соперник очень амбициозен. Хотим, чтобы они продвигались вперед. Поэтому мы должны обладать силой, чтобы превзойти Азербайджан".

Майкл О'Нил подчеркнул, что в случае победы его команды 11 ноября на родном поле, она сможет улучшить свое положение в турнирной таблице: "Это должно стать нашей целью. Победа может придать нам большой импульс для второй части отборочного цикла. Этот матч не будет ключевым. Если не относиться к сопернику серьезно, это может создать для нас проблему. Основной источник опасности в борьбе за второе место в группе мы видели в лице команд Чехии и Норвегии. Однако на встрече с очередным соперником они потеряли очки. Азербайджан также примет серьезные шаги для завершения группы на первых двух ступенях. По этой причине мы столкнемся с проблемой".

Главный тренер сказал, что как на домашних, так и на выездных матчах сборная Азербайджана продемонстрировала хорошую игру и во время контратаки оставила соперника лицом к лицу с большой опасностью: "Мы следили за игрой соперника. Они очень искусно обороняются. Это доказывает и то, что они не пропустили голы в трех матчах. С этой точки зрения, мы должны проявить терпимость на матче, который пройдет в условиях напряженной и жесткой борьбы".

Отметим, что предстоящий 11 ноября в Виндзор Парк в Белфасте матч между Северной Ирландией и Азербайджаном начнется в 23:45 по бакинскому времени.