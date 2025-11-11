Мадридский "Атлетико" перешел под контроль нового инвестора

Футбольный клуб "Атлетико" Мадрид объявил о продаже контрольного пакета акций инвестиционной компании Apollo Sports Capital (ASC).

Как сообщает Report, в рамках соглашения Мигель Анхель Хиль и Энрике Сересо продолжат возглавлять клуб в качестве генерального директора и президента соответственно, а также останутся акционерами.

Под их руководством за последние два десятилетия "Атлетико" зарекомендовал себя как один из самых успешных и известных футбольных клубов Европы.

Акционеры планируют предоставить капитал для поддержки долгосрочных планов клуба, включая дальнейшие инвестиции в команды "Атлетико" и крупные инфраструктурные проекты.

"Мы рады приветствовать нового партнера, преданного клубу. Apollo Sports Capital - наш надежный союзник, который уважает историю, традиции, самобытность "Атлетико" и его болельщиков, привнося при этом дополнительные ресурсы и энтузиазм для поддержания нашего роста и конкурентоспособности", - приводит слова Хиля официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных туров в испанской Примере "Атлетико" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В Лиге чемпионов команда набрала шесть очков в четырех играх.