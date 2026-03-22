    Лука Модрич провел более 550 матчей в топ-5 лигах Европы

    Футбол
    • 22 марта, 2026
    • 09:44
    Лука Модрич провел более 550 матчей в топ-5 лигах Европы

    Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич принял участие в матче XXX тура Серии А против "Торино".

    Как сообщает Report, 40-летний футболист стал вторым игроком за последние 18 лет, проведшим более 550 матчей в топ-5 европейских лиг.

    Встреча завершилась победой "россонери" со счетом 3:2. Хорватский хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

    Большую часть своей карьеры Модрич провел в испанском "Реале", за который сыграл 394 матча. Также он выступал за английский "Тоттенхэм" (127 игр) и "Милан" (29 матчей).

    Отметим, что рекорд по числу матчей в топ-5 лигах Европы принадлежит нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну - 555 игр.

    Теги:
    Лука Модрич, Милан, Серия А Италия, Футбол Европы, Антуан Гризманн

    Modriç Avropanın "Top-5" liqalarında ən çox oyun keçirən ikinci futbolçu olub
    10:11

    Азербайджанские дзюдоисты выступят в последний день турнира "Большого шлема" в Тбилиси

    09:44

    09:16

    "Барселона" может временно покинуть "Камп Ноу" из-за установки крыши

    Футбол
    08:56

    Маск сообщил о запуске проекта Terafab по выпуску чипов

    ИКТ
    08:29

    В результате атаки на больницу в Судане погибли более 60 человек

    Другие страны
    08:08

    СМИ: Экс-игрока "Челси" задержали по делу о незаконном обороте наркотиков

    Другие страны
    07:47

    WSJ: Эр-Рияд хочет сдержать хуситов от участия в конфликте на Ближнем Востоке

    Другие страны
    07:16

    В Германии по всей стране закроются аптеки

    Другие страны
    06:51

    Глава МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане

    Другие страны
