Лука Модрич провел более 550 матчей в топ-5 лигах Европы
- 22 марта, 2026
- 09:44
Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич принял участие в матче XXX тура Серии А против "Торино".
Как сообщает Report, 40-летний футболист стал вторым игроком за последние 18 лет, проведшим более 550 матчей в топ-5 европейских лиг.
Встреча завершилась победой "россонери" со счетом 3:2. Хорватский хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Большую часть своей карьеры Модрич провел в испанском "Реале", за который сыграл 394 матча. Также он выступал за английский "Тоттенхэм" (127 игр) и "Милан" (29 матчей).
Отметим, что рекорд по числу матчей в топ-5 лигах Европы принадлежит нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну - 555 игр.
Лука Модрич, Милан, Серия А Италия, Футбол Европы, Антуан Гризманн
