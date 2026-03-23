В России у пассажира из Таиланда изъяли головы крокодила

Новосибирские таможенники обнаружили в ручной клади пассажира, прибывшего из Таиланда, две головы крокодила.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной таможенной службы РФ, запрещенный товар был выявлен с помощью рентген-оборудования при выборочном контроле в "зеленом" коридоре.

В багаже 36-летнего россиянина среди личных вещей инспекторы нашли дериваты рептилии. По словам мужчины, он приобрел их в качестве сувениров для личной коллекции и не знал о необходимости декларирования и получения разрешительных документов.

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы подпадают под действие Конвенции СИТЕС.

Товар был изъят. В отношении пассажира возбуждены административные дела по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.