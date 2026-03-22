İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Modriç Avropanın "Top-5" liqalarında ən çox oyun keçirən ikinci futbolçu olub

    Futbol
    • 22 mart, 2026
    • 10:09
    İtaliyanın "Milan" klubunun yarımmüdafiəçisi Luka Modriç A Seriyasının XXX turunda "Torino"ya qarşı keçirilən oyunda meydana çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla da 40 yaşlı futbolçu son 18 ildə Avropanın "Top-5" liqalarında 550-dən çox oyun keçirən ikinci oyunçu olub.

    "Rossonerilər"in 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatan görüşdə xorvatiyalı yarımmüdafiəçi start heyətində yer alıb və qarşılaşmanı sonadək meydanda keçirib.

    Modriç karyerası ərzində oyunlarının böyük hissəsini İspaniyada "Real"ın (394 oyun) heyətində keçirib. O həmçinin İngiltərədə "Tottenhem"də 127, "Milan"da 29 oyunda iştirak edib.

    Qeyd edək ki, Avropanın "Top-5" liqalarında ən çox oyun keçirən futbolçu "Atletiko"nun hücumçusu Antuan Qrizmandır – onun hesabında 555 matç var.

    Luka Modriç İtaliyanın Milan klubu
    Лука Модрич провел более 550 матчей в топ-5 лигах Европы

