Modriç Avropanın "Top-5" liqalarında ən çox oyun keçirən ikinci futbolçu olub
Futbol
- 22 mart, 2026
- 10:09
İtaliyanın "Milan" klubunun yarımmüdafiəçisi Luka Modriç A Seriyasının XXX turunda "Torino"ya qarşı keçirilən oyunda meydana çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla da 40 yaşlı futbolçu son 18 ildə Avropanın "Top-5" liqalarında 550-dən çox oyun keçirən ikinci oyunçu olub.
"Rossonerilər"in 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatan görüşdə xorvatiyalı yarımmüdafiəçi start heyətində yer alıb və qarşılaşmanı sonadək meydanda keçirib.
Modriç karyerası ərzində oyunlarının böyük hissəsini İspaniyada "Real"ın (394 oyun) heyətində keçirib. O həmçinin İngiltərədə "Tottenhem"də 127, "Milan"da 29 oyunda iştirak edib.
Qeyd edək ki, Avropanın "Top-5" liqalarında ən çox oyun keçirən futbolçu "Atletiko"nun hücumçusu Antuan Qrizmandır – onun hesabında 555 matç var.
