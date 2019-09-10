Лука Модрич: Похоже, нам нравится усложнять себе жизнь - ИНТЕРВЬЮ

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич провел брифинг после завершившегося со счетом 1:1 матча со сборной Азербайджана в рамках ЕВРО-2020.

ИА Report представляет интервью с 34-летним полузащитником.

- Вы забили гол в свой день рождения, однако сохранить преимущество так и не удалось. Как Вы оцениваете встречу?

- К сожалению, мы не смогли завоевать заветных три очка, хотя начали довольно неплохо. Первые 20-25 минут мы играли хорошо, забили гол и могли отличиться еще пару раз. Видимо, после этого мы расслабились и позволили сборной Азербайджана создать голевые моменты. Напоследок им все же удалось сравнять счет. Видимо, нам нравится усложнять себе жизнь. В последних двух встречах нам удалось завоевать четыре очка. Предстоят еще три матча. Полагаю, в итоге мы завоюем путевку на чемпионат Европы.

- Вы часто говорили о подходе к игре. Но спустя 15 минут после начала матча у вас возникли проблемы. Что же произошло?

- Трудно объяснить. Начали мы очень хорошо, и могли продолжить в том же духе. Но, увы, мы не смогли удержать инициативу. Мы реально доминировали поначалу, но потом позволили сопернику создать голевые моменты. Потом противник усилил атаки и в результате одному футболисту удалось обойти наших троих-четверых. Такого нельзя было допустить. У нас не хватило сил для победы. Впрочем, еще не все потеряно, все в наших руках.

- Испытали ли Вы разочарование после игры?

- Конечно, мы были разочарованы, поскольку рассчитывали на победу. Особенно, учитывая, что играли мы хорошо и создали много моментов. Но шансы все еще не потеряны. Впереди у нас два домашних матча и одна встреча на выезде. Видимо, простые решения не для нас. Поэтому придется бороться до конца.

- То есть победа над сборной Венгрией представляет для Вас особую значимость...

- Мы надеемся на поддержку и хорошую атмосферу. Давно мы не выступали в Сплит-Сити. Верю, что мы победим. Завоевание очков для нас очень важно.