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Лука Модрич: Азербайджанская команда доказала, что является соперником не из легких

​Лука Модрич: Азербайджанская команда - нелегкий соперник
© AP

"Игра оказалась намного сложнее, чем мы думали. Но и того, что она будет легкой, мы тоже не ждали. Азербайджанская команда доказала, что является соперником не из легких. Для нас было самым важным заработать три очка, и мы смогли это сделать".

Как сообщает Report со ссылкой на Dnevnik.hr, об этом сказал капитан сборной Хорватии Лука Модрич, комментируя матч с Азербайджаном, в котором они выиграли со счетом 2:1 в I туре отборочного этапа к ЕВРО-2020.

34-летний полузащитник подчеркнул, что они провели отличную игру. Звездный футболист отметил хорошую оборону сборной Азербайджана: "Когда соперник проводит контратаки, надо обороняться быстрее. В этой встрече нашей отрицательной стороной было только это". 

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