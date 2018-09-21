Луиш Нани: "Карабах" хорошо подготовился к встрече со "Спортингом"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Игра прошла для нас тяжело. Соперник был хорошо подготовлен к встрече. В первом тайме несмотря на созданные голевые ситуации, мы не смогли открыть счет. На второй тайм мы вышли с большим желанием и при первой же возможности открыли счет".

Как сообщает Report со ссылкой на издание A Bola, об этом капитан португальского "Спортинга" Луиш Нани сказал после игры первого тура группового этапа Лиги Европы в Лиссабоне против "Карабаха", который одолели со счетом 2:0.

Оценивая ситуацию в группе Е, куда они входят, 32-летний форвард назвал "Арсенал" фаворитом группы: "Это команда уровня Лиги чемпионов. Теоретически она фаворит группы. Однако мы тоже используем свою силу и постараемся в играх с "Арсеналом" набрать 6 очков. При нынешнем положении в футболе нет точных фаворитов".