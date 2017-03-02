Луис Энрике намерен покинуть пост главного тренера "Барселоны"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил, что не будет работать с командой в следующем сезоне.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном аккаунте испанского футбольного клуба в Twitter.

"Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года", — заявил 46-летний Луис Энрике.

Энрике был назначен главным тренером "Барселоны" в мае 2014 года. Под его руководством каталонцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, побеждали в Суперкубке страны, выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.