Лучшим футболистом года по версии ФИФА станет Роналду, Месси или Гризманн

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ ФИФА объявила трех претендентов на звание лучшего футболиста 2016 года - обладатель этого титула станет известен 9 января 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, все трое - нападающие, выступающие за клубы испанской Примеры: португалец Криштиану Роналду из "Реала", аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" и француз Антуан Гризманн из "Атлетико".

Причем с 2008 года титул лучшего футболиста планеты не доставался пока никому, кроме Роналду и Месси - португалец за эти годы оказывался лучшим трижды, аргентинец - пять раз.

С 2010 года ФИФА и французский журнал France Football вручали победителю единый приз "Золотой мяч ФИФА", однако в этом году соглашение было расторгнуто и, как и прежде, ФИФА определит лучшего футболиста мира, а France Football продолжит вручать свой "Золотой мяч" лучшему игроку Европы.