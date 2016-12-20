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    Лучший зарубежный спортсмен года: Я не чувствовал себя в Азербайджане легионером

    Я всегда чувствовал себя как дома

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Защитник клуба "Карабах" Анси Аголли поделился мыслями касательно избрания его "Лучшим зарубежным спортсменом года" по результатам опроса, проведенного Центром спортивных исследований среди журналистов.

    Как сообщает Report, в заявлении пресс-службе клуба член сборной Албании сказал, что это для него большая честь.

    34-летний спортсмен сказал, что со дня прихода в "Карабах" никогда не считал себя легионером: "За это я признателен главному тренеру Гурбану Гурбанову, руководству клуба, товарищам по команде и болельщикам. Хотя я играю за пределами страны, всегда чувствовал себя как дома. Этой наградой хочу поделиться с нашим главным тренером, болельщиками и каждым, кто работает в нашем клубе. Я признателен журналистам за то, что удостоили меня этой награды".

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