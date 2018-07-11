Лучший футболист Премьер-лиги Азербайджана выставлен на трансфер

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Сумгайыт" выставил на трансфер футболиста сборной Азербайджана – Джавида Имамвердиева.

Как сообщили Report в клубе, 25-летний полузащитник отказался продолжать карьеру в сумгайытском клубе.

"Имамвердиев не выразил желания оставаться в "Сумгайыте", поэтому он выставлен на трансфер. Им интересуются не только местные, но и зарубежные клубы. Руководство оценивает предложения, поступившие в адрес футболиста, заключившего годовой контракт с клубом", - заявил пресс-секретарь клуба Рашад Мамедов.

Напомним, что Джавид Имамвердиев перешел в "Сумгайыт" из "Нефтчи". По итогам опроса, он был признан лучшим футболистом Премьер-лиги Азербайджана в 2017/2018 сезоне.