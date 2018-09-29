Лучший футболист минувшего сезона прооперирован в Италии

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Футболист сборной России и нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы ключицы, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба.

В среду "Локомотив" в дополнительное время на выезде обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 3:2 и вышел в 1/8 финала Олимп - Кубка России. Во время игры Смолов травмировал ключицу, но, несмотря на это, провел на поле весь матч. В субботу 28-летний форвард перенес в Италии операцию на поврежденной ключице.

"Операция прошла в штатном режиме без осложнений. Уже во вторник футболист может вернуться в Россию. Реабилитацию Федор будет проходить на базе футбольного клуба "Локомотив" в Баковке. Ориентированный срок реабилитации составит 30-40 дней", - сказано в сообщении клуба.

Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года. Форвард сыграл в составе железнодорожников семь матчей в различных турнирах и забил два гола.