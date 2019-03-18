Лондонский клуб желает продать своего игрока за 233 млн евро

"Тоттенхэм Хотспур" может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Express, лондонский клуб хочет получить за футболиста не менее 233 млн евро.

При этом его контракт с клубом истекает летом 2020 года. Сам игрок хочет перейти в "Реал", но также им интересуется "Барселона". Ранее хавбек отклонил три предложения клуба о продлении контракта.

Отметим, что в нынешнем сезоне датчанин принял участие в 27 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился девятью результативными передачами.

27-летний Эриксен перешёл в "Тоттенхэм Хотспур" летом 2013 года из "Аякса". Сумма трансфера составила 13,5 млн евро.