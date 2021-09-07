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Лондонский клуб оштрафует игроков за участие в матче с Бразилией

Лондонский клуб оштрафует игроков за участие в матче с Бразилией Лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур" оштрафует аргентинских футболистов Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо за участие в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Бразилии, сообщает Report со ссылкой на Telegraph.
Футбол
7 сентября 2021 г. 11:40
Лондонский клуб оштрафует игроков за участие в матче с Бразилией

Лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур" оштрафует аргентинских футболистов Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо за участие в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Бразилии, сообщает Report со ссылкой на Telegraph.

По информации издания, игроки покинули Великобританию ради поездки в страну, которая из-за эпидемиологической ситуации находится в "красной зоне".

Отметим, что матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте. Власти Бразилии заподозрили футболистов сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями. Они проигнорировали правило о необходимости пребывания на 10-дневном карантине для прибывающих из Великобритании.

Напомним, ранее клубы Английской Премьер-лиги приняли единогласное решение не отпускать своих игроков на матчи сборных, которые пройдут в странах из "красного списка", поскольку по возвращении в Великобританию они должны отправиться на карантин и будут вынуждены пропустить несколько игр.

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Версия на азербайджанском языке London klubu Braziliya ilə matçda iştirak edən futbolçuları cərimələyəcək

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