Лондонский клуб оштрафует игроков за участие в матче с Бразилией

Лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур" оштрафует аргентинских футболистов Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо за участие в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Бразилии, сообщает Report со ссылкой на Telegraph.

Лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур" оштрафует аргентинских футболистов Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо за участие в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Бразилии, сообщает Report со ссылкой на Telegraph.

По информации издания, игроки покинули Великобританию ради поездки в страну, которая из-за эпидемиологической ситуации находится в "красной зоне".

Отметим, что матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте. Власти Бразилии заподозрили футболистов сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями. Они проигнорировали правило о необходимости пребывания на 10-дневном карантине для прибывающих из Великобритании.

Напомним, ранее клубы Английской Премьер-лиги приняли единогласное решение не отпускать своих игроков на матчи сборных, которые пройдут в странах из "красного списка", поскольку по возвращении в Великобританию они должны отправиться на карантин и будут вынуждены пропустить несколько игр.