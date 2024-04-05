"Ливерпуль" возглавил таблицу чемпионата Англии, обыграв "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Дарвин Нуньес (17-я минута), Алексис Макаллистер (76) и Коди Гакпо (90). Также автором автогола стал защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли (58).

"Ливерпуль", который не проигрывает в национальном первенстве на протяжении семи матчей, возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 70 очков и на два балла опередив "Арсенал". "Шеффилд Юнайтед" с 15 очками идет на последнем, 20-м месте.

В следующем матче "Ливерпуль" 7 апреля на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед", а команда Криса Уайлдера в этот же день примет "Челси".