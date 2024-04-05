О нас

"Ливерпуль" возглавил таблицу чемпионата Англии, обыграв "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" возглавил таблицу чемпионата Англии, обыграв "Шеффилд Юнайтед" "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
5 апреля 2024 г. 00:47
Ливерпуль возглавил таблицу чемпионата Англии, обыграв Шеффилд Юнайтед

"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Дарвин Нуньес (17-я минута), Алексис Макаллистер (76) и Коди Гакпо (90). Также автором автогола стал защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли (58).

"Ливерпуль", который не проигрывает в национальном первенстве на протяжении семи матчей, возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 70 очков и на два балла опередив "Арсенал". "Шеффилд Юнайтед" с 15 очками идет на последнем, 20-м месте.

В следующем матче "Ливерпуль" 7 апреля на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед", а команда Криса Уайлдера в этот же день примет "Челси".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” şəriksiz liderdir

Другие новости из категории

Польские болельщики избили белорусского тренера
Польские болельщики избили белорусского тренера
3 апреля 2024 г. 20:28
Клуб испанской Ла Лиги оштрафован за расизм болельщиков
Клуб испанской Ла Лиги оштрафован за расизм болельщиков
3 апреля 2024 г. 19:15
Роналду оформил хет-трик во втором матче подряд
Роналду оформил хет-трик во втором матче подряд
3 апреля 2024 г. 04:21
Кубок Азербайджана: Карабах разгромил Нефтчи
ФотоКубок Азербайджана: "Карабах" разгромил "Нефтчи"
2 апреля 2024 г. 23:49
Стали известны новые вице-президенты АФФА
Стали известны новые вице-президенты АФФА
2 апреля 2024 г. 12:41
Определены суммы, выплаченные УЕФА азербайджанским клубам в 2023 году
Определены суммы, выплаченные УЕФА азербайджанским клубам в 2023 году
2 апреля 2024 г. 11:40
Избран новый президент АФФА
Избран новый президент АФФА
2 апреля 2024 г. 11:26
Увеличена сумма средств, выделенных на развитие футбола в Азербайджане
Увеличена сумма средств, выделенных на развитие футбола в Азербайджане
2 апреля 2024 г. 11:07
Доходы АФФА в прошлом году превысили 35 млн манатов
Доходы АФФА в прошлом году превысили 35 млн манатов
2 апреля 2024 г. 10:37
Сегодня в АФФА будет избран новый президент
Сегодня в АФФА будет избран новый президент
2 апреля 2024 г. 09:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi