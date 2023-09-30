АПЛ: "Ливерпуль" вдевятером упустил ничью в матче с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" в гостях проиграл "Тоттенхэму" в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Ливерпуль" в гостях проиграл "Тоттенхэму" в матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , встреча завершилась со счетом 2:1.

Мерсисайдцы остались в меньшинстве уже на 26-й минуте — красную карточку получил Кертис Джонс. Спустя 9 минут судья принял спорное решение об офсайде после забитого "красными" гола.

На 36-й минуте Сон Хын Мин вывел лондонцев вперед, но "Ливерпуль" сумел отыграться благодаря голу Коди Гакпо на 45+4-й минуте. На 69-й минуте встречи арбитр Саймон Хупер удалил еще одного игрока гостей, вторую желтую карточку получил Диогу Жота.

На 90+6-й минуте победу "шпорам" принес автогол Жоэля Матипа.

"Ливерпуль" упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте. "Тоттенхэм" с 17 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "Тоттенхэм" 7 октября дома сыграет с "Лутоном". На день позже "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Брайтоном".