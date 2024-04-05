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"Ливерпуль" установил историческое достижение в АПЛ

"Ливерпуль" установил историческое достижение в АПЛ В матче 31-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" победил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1.
Футбол
5 апреля 2024 г. 04:14
Ливерпуль установил историческое достижение в АПЛ

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" победил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, хозяева поля владели мячом 83,1% игрового времени.

Продемонстрированный "Ливерпулем" показатель является рекордным в АПЛ. Ни одна команда за весь период ведения статистики по данному показателю (с сезона-2003/2004) не владела мячом на протяжении 83,1% игрового времени.

После победы "Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. "Шеффилд Юнайтед" после аналогичного количества матчей занимает последнее место (15).

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul” “Şeffild”lə oyunda tarixi rekorda imza atıb

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