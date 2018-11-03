"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Арсеналом" в Премьер-лиге

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, отправивший мяч в ворота голкипера столичной команды Бернда Лено на 61-й минуте игры. Хозяева сравняли счёт в конце второго тайма благодаря точному удару форварда Александра Ляказетта.

«Ливерпуль», набрав 27 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» (23) — 4-е.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Фулхэмом», «канониры» дома встретятся с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 11 ноября.