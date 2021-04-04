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"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу Футболисты "Ливерпуля" обыграли лондонский "Арсенал" со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
4 апреля 2021 г. 00:59
Ливерпуль разгромил Арсенал в матче чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Ливерпуля" обыграли лондонский "Арсенал" со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голы в матче забили Диогу Жота (64-я и 82-я минуты) и Мохаммед Салах (68).

"Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 30 матчах. "Арсенал" идет девятым, имея в активе 42 очка после 30 встреч.

После этого результата "Ливерпуль" потерял шансы догнать "Манчестер Сити" и защитить титул чемпиона Англии.

В следующем туре "Ливерпуль" 10 апреля дома примет "Астон Виллу", а 6 апреля в гостях сыграет с испанским "Реалом" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. "Арсенал" в 31-м туре АПЛ 11 апреля в гостях встретится с "Шеффилдом", а 8 апреля на своем поле проведет первую встречу против чешской "Славии" в четвертьфинале Лиги Европы.

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