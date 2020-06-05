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"Ливерпуль" признали самым популярным клубом Британии

"Ливерпуль" признали самым популярным клубом Британии

"Ливерпуль" на данный момент является самым популярным клубом Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на издание YouGov-FootballIndex, действующего победителя Лиги чемпионов поддерживают 8,3% британцев, интересующихся футболом. 

На втором месте в рейтинге — "Манчестер Юнайтед", за который болеют 6% жителей страны. Около 3,1% поддерживают лондонский "Челси". Действующий чемпион английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" делит 4-5 место с "Арсеналом" (2%)

В десятку самых популярных команд Великобритании также попали "Тоттенхэм Хотспур", "Вулверхэмптон Уондерерс", "Ньюкасл Юнайтед", ливерпульский "Эвертон" и бирмингемская "Астон Вилла".

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