Азербайджан и Узбекистан запустили инвестпроекты почти на $400 млн
- 24 сентября, 2026
- 17:35
Между Азербайджаном в Узбекистаном запущены 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 389 млн долларов США.
Об этом сообщил в интервью Report генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев, который на момент подготовки занимал также должность заместителя министра транспорта Узбекистана.
Запуск этих инвестпроектов состоялся в ходе визита 23-24 августа Президента Азербайджана в Узбекистан.
"В числе этих проектов - строительство сети автозаправочных станций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На первом этапе планируется строительство пяти АЗС в Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.
Кроме того, началось строительство парка "Азербайджан" площадью 4 га на территории массива "Новый Ташкент", - заявил Ж. Чориев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.