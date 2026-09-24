Азербайджан и Узбекистан запустили инвестпроекты почти на $400 млн

Между Азербайджаном в Узбекистаном запущены 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 389 млн долларов США.

Об этом сообщил в интервью Report генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев, который на момент подготовки занимал также должность заместителя министра транспорта Узбекистана.

Запуск этих инвестпроектов состоялся в ходе визита 23-24 августа Президента Азербайджана в Узбекистан.

"В числе этих проектов - строительство сети автозаправочных станций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На первом этапе планируется строительство пяти АЗС в Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Кроме того, началось строительство парка "Азербайджан" площадью 4 га на территории массива "Новый Ташкент", - заявил Ж. Чориев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.