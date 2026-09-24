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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Узбекистан запустили инвестпроекты почти на $400 млн

    Бизнес
    • 24 сентября, 2026
    • 17:35
    Азербайджан и Узбекистан запустили инвестпроекты почти на $400 млн

    Между Азербайджаном в Узбекистаном запущены 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 389 млн долларов США.

    Об этом сообщил в интервью Report генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев, который на момент подготовки занимал также должность заместителя министра транспорта Узбекистана.

    Запуск этих инвестпроектов состоялся в ходе визита 23-24 августа Президента Азербайджана в Узбекистан.

    "В числе этих проектов - строительство сети автозаправочных станций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На первом этапе планируется строительство пяти АЗС в Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

    Кроме того, началось строительство парка "Азербайджан" площадью 4 га на территории массива "Новый Ташкент", - заявил Ж. Чориев.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Жасурбек Чориев Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Узбекистан Автозаправочные станции (АЗС)
    Azərbaycan və Özbəkistan təxminən 400 milyon dollarlıq investisiya layihələrinə start verib
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