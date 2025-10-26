Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    "Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Англии

    Футбол
    • 26 октября, 2025
    • 02:14
    Ливерпуль потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Англии

    "Ливерпуль" со счетом 2:3 проиграл "Брентфорду" в гостевом матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

    Как сообщает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Данго Уаттара (5-я минута), Кевин Шейд (45) и Игор Тьяго (60, пенальти). У проигравших отличились Милош Керкез (45+5) и Мохаммед Салах (89).

    Для "Ливерпуля", который является действующим чемпионом Англии, это четвертое поражение в турнире подряд. До этого команда в гостях проиграла "Кристал Пэлас" (1:2) и "Челси" (1:2), а также на своем поле оказалась слабее "Манчестер Юнайтед" (1:2).

    "Ливерпуль" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 очками, "Брентфорд" располагается на 10-й позиции, набрав 13 очков. В следующем туре "Ливерпуль" 1 ноября примет "Астон Виллу", "Брентфорд" в тот же день сыграет в гостях против "Кристал Пэлас".

    ФК "Ливерпуль" АПЛ футбол
    "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl dördüncü məğlubiyyətini alıb

    Последние новости

    02:14

    "Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Англии

    Футбол
    01:35

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Другие страны
    01:06

    Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

    Другие страны
    00:49

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Другие страны
    00:28

    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Другие страны
    00:07

    Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру

    Футбол
    23:48

    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

    Kультурная политика
    23:35

    Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

    Другие страны
    23:21

    Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем

    Другие страны
    Лента новостей