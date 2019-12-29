"Ливерпуль" одержал десятую подряд победу в АПЛ, обыграв "Вулверхэмптон"

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Вулверхэмптон".

Как передает Report, встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, отправивший мяч в ворота соперника на 42-й минуте после передачи полузащитника Адама Лалланы. Перед свистком на перерыв отличился форвард "Вулверхэмптона" Педру Нету, но его гол был отменён из-за офсайда.

Победная серия "Ливерпуля" в АПЛ достигла 10 матчей. С учётом минувшего сезона мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 37 встреч подряд.

"Ливерпуль", набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, "Вулверхэмптон" (30) занимает седьмое место.