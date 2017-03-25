"Ливерпуль" обыграл "Реал" в матче легенд

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу со счетом 4:3 над испанским "Реалом" в матче легенд команд.

Как передает Report, встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

В составе победителей мячи забили Майкл Оуэн, Джон Олдридж, Робби Фаулер и Стивен Джеррард. У проигравших отличились Эдвин Конго, Фернандо Морьентес и Рубен де ла Ред.

Встреча была посвящена бывшему капитану и тренеру "Ливерпуля" Ронни Морану, который скончался 22 марта на 84-м году жизни. Все собранные от матча средства были переданы в благотворительный фонд "Ливерпуля".