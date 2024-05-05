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"Атлетико" одержал гостевую победу над "Мальоркой" в Ла Лиге

"Атлетико" одержал гостевую победу над "Мальоркой" в Ла Лиге Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Мальорка" и "Атлетико". Игра проходила на стадионе "Иберостар" (Пальма-де-Мальорка, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас.
Футбол
5 мая 2024 г. 01:42
Атлетико одержал гостевую победу над Мальоркой в Ла Лиге

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Мальорка" и "Атлетико". Игра проходила на стадионе "Иберостар" (Пальма-де-Мальорка, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас.

Как передает Report, гости одержали победу в матче со счётом 0:1.

На пятой минуте матча нападающий "Атлетико" Родриго Рикельме на линии штрафной обыграл одним движением двух игроков соперника и точно пробил в левый нижний угол ворот "Мальорки".

"Атлетико" занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 34 матча. "Мальорка" находится на 16-м месте, заработав 32 очка. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский "Реал", который сегодня, 4 мая, досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.

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