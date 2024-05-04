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"Реал" выиграл чемпионат Испании

"Реал" выиграл чемпионат Испании Мадридский "Реал" стал чемпионом Испании сезона-2023/24 за четыре тура до окончания розыгрыша турнира.
Футбол
4 мая 2024 г. 23:04
Реал выиграл чемпионат Испании

Мадридский "Реал" стал чемпионом Испании сезона-2023/24 за четыре тура до окончания розыгрыша турнира.

Как передает Report, команда под руководством Карло Анчелотти стала недосягаемой после матча 34-го тура Ла Лиги между каталонскими "Жироной" и "Барселоной".

Эта игра, прошедшая на городском стадионе Монтивилли в присутствии 14 090 зрителей, завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Мичела. После этой встречи отрыв "сливочных" от "Жироны", занимающей за четыре игры до окончания сезона второе место, составляет 13 очков.

В своем матче 34-го тура чемпионата страны столичный клуб на своем поле оказался сильнее "Кадиса". Игра, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в присутствии 72 654 зрителей, завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0. Счет открыл на 51-й минуте игры Браим Диас, на 68-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество своей команды, а на 93-й минуте Хоселу установил окончательный счет встречи.

Для "Реала" этот чемпионский титул стал 36-м в истории. По данному показателю мадридцы являются абсолютными лидерами испанского первенства.

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