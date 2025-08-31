    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии

    Футбол
    • 31 августа, 2025
    • 22:14
    Ливерпуль обыграл Арсенал и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии

    "Ливерпуль" со счетом 1:0 одержал победу над "Арсеналом" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на "Энфилде".

    Как передает Report, единственный гол на 83-й минуте прямым ударом со штрафного забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи.

    "Арсенал" не может переиграть "Ливерпуль" на "Энфилде" в матче чемпионата Англии 13 лет. В последний раз лондонский клуб победил соперника на чужом поле 2 сентября 2012 года (2:1). При этом в 2020 году "Арсенал" сумел обыграть "Ливерпуль" на "Энфилде" в 1/8 финала Кубка лиги: основное время встречи завершилось нулевой ничьей, серия пенальти - 5:4 в пользу лондонской команды.

    "Ливерпуль" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с девятью очками. Больше никто в лиге не смог выиграть три стартовых матча сезона. "Арсенал", набравший шесть очков, занимает третье место. В следующем туре "Ливерпуль" 14 сентября в гостях сыграет с "Бёрнли", "Арсенал" днем ранее примет "Ноттингем Форест". 

    футбол   чемпионат Англии   спорт  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İngiltərə çempionatı: "Liverpul" "Arsenal"ı məğlub edib

    Последние новости

    23:12

    В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек

    Происшествия
    22:54

    Спустя десятилетия мечта стала реальностью - Ричардас Лапаитис о возобновлении ж/д сообщения Баку-Агдам

    Инфраструктура
    22:43

    В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек

    Происшествия
    22:39
    Фото

    Скончался заслуженный врач Азербайджана Джабир Мамедов

    Здоровье
    22:14

    "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии

    Футбол
    21:43

    WP: Сектор Газа может быть переведен под протекторат США минимум на 10 лет

    Другие страны
    21:25

    Администрация США допускает размещение Нацгвардии в крупных городах страны

    Другие страны
    20:57

    AFP: Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН

    Другие страны
    20:30

    США продолжают торговые переговоры, несмотря на решение суда по пошлинам

    Другие страны
    Лента новостей