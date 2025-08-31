İngiltərə çempionatı: "Liverpul" "Arsenal"ı məğlub edib
- 31 avqust, 2025
- 22:48
"Liverpul" futbol üzrə İngiltərə çempionatının 3-cü turu çərçivəsində "Arsen"Arsenal"al"a öz meydanında 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Görüş "Enfild"də baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, yeganə qolu 83-cü dəqiqədə macar yarımmüdafiəçi Dominik Soboşlay birbaşa cərimə zərbəsi ilə vurub.
"Arsenal" 13 ildir İngiltərə çempionatında "Liverpul"u "Enfild"də məğlub edə bilmir. London klubu sonuncu dəfə 2012-ci il sentyabrın 2-də səfərdə rəqibini məğlub edib (2:1). Eyni zamanda, 2020-ci ildə "Arsenal" Liqa Kubokunun 1/8 finalında "Liverpul"u "Enfild"də məğlub etməyi bacarıb: görüşün əsas vaxtı qolsuz bərabərliklə, penaltilər seriyası 5-4 hesabı ilə London komandasının xeyrinə başa çatıb.
"Liverpul" doqquz xalla İngiltərə çempionatının turnir cədvəlinə başçılıq edir. Liqada başqa heç bir komanda mövsümün üç start oyununu qazana bilməyib.
Altı xal toplayan "Arsenal" üçüncü yeri tutur. "Liverpul" sentyabrın 14-də növbəti turda "Bernli" ilə oynayacaq, "Arsenal" bir gün əvvəl "Nottingem Forest"i qəbul edəcək.