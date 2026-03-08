СМИ: "Ливерпуль" намерен продлить контракт с Макаллистером

Английский "Ливерпуль" намерен продлить контракт с аргентинским полузащитником Алексисом Макаллистером.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в руководстве мерсисайдского клуба не хотят ухода чемпиона мира из команды.

При этом игрок находится в поле зрения мадридского "Реала", испанцы рассматривают возможность потенциального трансфера в будущем.

Тем не менее ряд изданий пишет, что в "королевском клубе" настроены серьезно и в рамках летней перестройки "Реала" клуб, наряду с Макаллистером, может привлечь из стана "Ливерпуля" венгерского полузащитника Доминика Собослаи.