    СМИ: "Ливерпуль" намерен продлить контракт с Макаллистером

    Футбол
    • 08 марта, 2026
    • 15:32
    Английский "Ливерпуль" намерен продлить контракт с аргентинским полузащитником Алексисом Макаллистером.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в руководстве мерсисайдского клуба не хотят ухода чемпиона мира из команды.

    При этом игрок находится в поле зрения мадридского "Реала", испанцы рассматривают возможность потенциального трансфера в будущем.

    Тем не менее ряд изданий пишет, что в "королевском клубе" настроены серьезно и в рамках летней перестройки "Реала" клуб, наряду с Макаллистером, может привлечь из стана "Ливерпуля" венгерского полузащитника Доминика Собослаи.

    футбол ФК трансфер
    "Liverpul" Aleksis Makallister ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətindədir
