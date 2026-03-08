İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Liverpul" Aleksis Makallister ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətindədir

    Futbol
    • 08 mart, 2026
    • 15:02
    Liverpul Aleksis Makallister ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətindədir

    İngiltərənin "Liverpul" klubu yarımmüdafiəçi Aleksis Makallister ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətindədir.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, mersisayd təmsilçisi dünya çempionu olan argentinalı futbolçunu komandada saxlamaq istəyir.

    Buna səbəb onun sabit çıxışı və komanda üçün vacib oyunçulardan biri hesab olunmasıdır.

    Bununla yanaşı, oyunçunu İspaniyanın "Real" klubu da diqqətdə saxlayır.

    Madrid təmsilçisi gələcəkdə mümkün transfer ehtimalını nəzərdən keçirir.

