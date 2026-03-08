"Liverpul" Aleksis Makallister ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətindədir
Futbol
08 mart, 2026
- 15:02
İngiltərənin "Liverpul" klubu yarımmüdafiəçi Aleksis Makallister ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətindədir.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, mersisayd təmsilçisi dünya çempionu olan argentinalı futbolçunu komandada saxlamaq istəyir.
Buna səbəb onun sabit çıxışı və komanda üçün vacib oyunçulardan biri hesab olunmasıdır.
Bununla yanaşı, oyunçunu İspaniyanın "Real" klubu da diqqətdə saxlayır.
Madrid təmsilçisi gələcəkdə mümkün transfer ehtimalını nəzərdən keçirir.
