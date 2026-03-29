В Чечне объявлен режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Чеченской Республики РФ для защиты населения и ликвидации последствий непогоды.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров.

"Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики", - говорится в документе.

По данным руководителя регионального ГУ МЧС Алихана Цакаева, более 1,8 тыс. домов и придворовых территорий подтоплено на территории 18 населенных пунктов Чечни в результате продолжительных ливней и подъема уровня воды в реках. Проведена эвакуация 500 человек. Он добавил, что всего в ликвидации последствий непогоды задействованы более 2 тыс. человек и 668 единиц техники.