    В Чечне объявлен режим ЧС из-за непогоды

    В Чечне объявлен режим ЧС из-за непогоды

    Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Чеченской Республики РФ для защиты населения и ликвидации последствий непогоды.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров.

    "Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Чеченской Республики", - говорится в документе.

    По данным руководителя регионального ГУ МЧС Алихана Цакаева, более 1,8 тыс. домов и придворовых территорий подтоплено на территории 18 населенных пунктов Чечни в результате продолжительных ливней и подъема уровня воды в реках. Проведена эвакуация 500 человек. Он добавил, что всего в ликвидации последствий непогоды задействованы более 2 тыс. человек и 668 единиц техники.

    Çeçenistanda əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan edilib

